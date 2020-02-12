СФ ратифицировал протокол о БПЛА к соглашению с Киргизией о военной базе РФ

Совет Федерации ратифицировал протокол к соглашению с Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики, отмечается в пояснительной записке к документу.

«Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Протокол был подписал 28 марта 2019 года в Бишкеке.

В договоре говорится, что ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 794 тыс. 95 долларам США.