СФ ратифицировал протокол о БПЛА к соглашению с Киргизией о военной базе РФ
В силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
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Совет Федерации ратифицировал протокол к соглашению с Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики, отмечается в пояснительной записке к документу.
«Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение», - отмечается в пояснительной записке к документу.
Протокол был подписал 28 марта 2019 года в Бишкеке.
В договоре говорится, что ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 794 тыс. 95 долларам США.