«Варшава заигралась»: Захарова ответила польской стороне после заявления о роли СССР во Второй мировой войне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли Советского Союза в победе над фашизмом.

«Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась... Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях», - заявила дипломат в эфире Первого канала.

Восьмого февраля в одной из немецких газет появилась статья Пшилебского, в которой тот обвинил СССР наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны. В материале он также утверждал, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание кровопролитного противостояния.

На заявление дипломата уже отреагировало посольство России в Германии. В частности, в дипмиссии напомнили польской стороне, что именно СССР внес решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену - 27 миллионов жизней.