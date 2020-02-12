МИД РФ: Москва примет ответные меры, если США выйдут из Договора по открытому небу

Москва примет адекватные ответные меры, если Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В октябре стало известно, что США могут выйти из ДОН. Решение еще не принято, но оно обсуждается в Белом доме. Против выхода Вашингтона из договора ранее выступили несколько членов конгресса. Москва тоже не поддержала такую идею.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.