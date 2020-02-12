Второй взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме
На месте происшествия работают сотрудники полиции и взрывотехники, район ЧП оцеплен.
© Фото: Paulo Amorim / Vwpics, Globallookpress,
В почтовом отделении в Амстердаме прогремел второй взрыв. На месте происшествия работают взрывотехники, сообщает De Telegraaf.
В результате ЧП никто не пострадал. Ранее стало известно о взрыве одной из посылок. Это произошло около 08:00. На месте происшествия работают сотрудники полиции и взрывотехники, район ЧП оцеплен.