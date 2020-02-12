В МИД заявили об отсутствии у России задолженностей перед ПАСЕ

Россия перечислила средства в Совет Европы за 2017-19 годы в полном объеме. Такое заявление сделал глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец, отметив, что теперь Москва не имеет каких-либо задолженностей перед организацией.

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было», - сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Кобринец напомнил, что в 2017 году Россия приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Такие действия Москвы представитель МИД назвал вынужденной правомерной реакцией на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ.

Дипломат при этом уточнил, что речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах.

«После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ и его частичных соглашений... Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали», - подчеркнул Николай Кобринец.

В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса. В июне 2017 года Москва приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации и в июне прошлого года в ПАСЕ приняли решение о восстановлении в правах делегации от РФ.