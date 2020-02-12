Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Ян Брацкий
10:45 12.02.2020
В настоящее время сотрудники полиции и спецслужб оцепили район, проводится проверка.
Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме
© Фото: Robby Hiel, Twitter

В Амстердаме произошел врыв в одном из почтовых отделений. Об этом сообщает местная полиция, сотрудники которой прибыли на место происшествия.

Предположительно, взрывное устройство находилось в одной из посылок. В результате инцидента никто не пострадал.

«В почтовом отделении одного из деловых зданий на Болстуне в среду утром, незадолго до 08:00, произошел взрыв, предположительно вызванный бомбой. Обошлось без жертв. На месте происшествия находятся сотрудники полиции», - сообщает полиция Амстердама на своей официальной странице в Twitter.

Сейчас район происшествия оцеплен силовиками и сотрудниками спецслужб. На месте работают кинологи и взрывотехники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.02.2020, 08:27
СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Дата12.02.2020, 06:32
Вопреки шторму: вертолетчики Северного флота отработали взлет с БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Дата11.02.2020, 11:41
Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.02.2020, 16:53
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Дата12.02.2020, 10:29
Город огня и пепла: как дивизия Гуртьева обороняла Сталинград
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:14 В стране и мире
МИД РФ: Москва примет ответные меры, если США выйдут из Договора по открытому небу
11:01 В стране и мире
Второй взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме
11:00 В стране и мире
В МИД заявили об отсутствии у России задолженностей перед ПАСЕ
10:51 Армия
Видео
Отряд антитеррора уничтожил «боевиков», напавших на воинскую часть под Нижним Новгородом
10:45 В стране и мире
Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.