Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В Амстердаме произошел врыв в одном из почтовых отделений. Об этом сообщает местная полиция, сотрудники которой прибыли на место происшествия.

Предположительно, взрывное устройство находилось в одной из посылок. В результате инцидента никто не пострадал.

«В почтовом отделении одного из деловых зданий на Болстуне в среду утром, незадолго до 08:00, произошел взрыв, предположительно вызванный бомбой. Обошлось без жертв. На месте происшествия находятся сотрудники полиции», - сообщает полиция Амстердама на своей официальной странице в Twitter.

Сейчас район происшествия оцеплен силовиками и сотрудниками спецслужб. На месте работают кинологи и взрывотехники.