Эксперты подсчитали количество контрафактных сигарет в России

Контрабандные сигареты из Белоруссии продают в каждом российском регионе. К такому вводу пришли эксперты IT-компании «Эвотор», проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс по всей стране в прошлом месяце. Согласно отчетам, контрабанда из соседнего государства представлена на прилавках в 70 регионах страны.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», - цитирует РИА Новости заявление директора по маркировке «Эвотор» Вячеслава Предыбайло.

В разбивке по регионам ситуация выглядит следующим образом: в Смоленской и Челябинской областях каждая пятая пачка сигарет ввезена в страну незаконно (22%), в Дагестане - каждая десятая (10%), существенная доля табачного рынка Вологодской, Волгоградской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга также вызывает подозрения, отмечают аналитики. Как правило, нелегальный товар вдвое дешевле, чем и привлекает покупателей, объясняют они.

С 1 июля 2020 года российские розничные магазины обязаны продавать только маркированные сигареты, напомнил Предыбайло, а принимать поступающий товар - исключительно по электронным накладным.