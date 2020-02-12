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В Минобороны призвали ООН прекратить политизацию ситуации вокруг «Рукбана»

Александр Пешков
10:35 12.02.2020
В МО РФ высказали обеспокоенность в связи с тем, что структуры ООН так и не приступили к реализации плана по эвакуации мирных жителей Рукбана.
В Минобороны призвали ООН прекратить политизацию ситуации вокруг «Рукбана»
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress

В Минобороны выразили значительную обеспокоенность в связи с позицией региональных структур ООН, которые так и не приступили к реализации разработанного ими же плана по эвакуации оставшихся жителей лагеря «Рукбан», постоянно откладывая сроки его проведения под различными предлогами. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«Призываем профильные структуры ООН прекратить политизировать данную ситуацию, искать формальные и беспочвенные поводы для затягивания операции по расселению "Рукбана" и выполнить, наконец, взятые на себя перед всем мировым сообществом и сирийскими гражданами, еще в августе 2019 года, обязательства по выводу оставшегося населения лагеря», - сказал Мизинцев.

Мизинцев также отметил, что последним поводом отложить эвакуацию жителей Рукбана стала необходимость проверки распространяемой западными неправительственными организациями откровенно ложной информации о якобы задержании сирийскими органами правопорядка выведенных в 2019 году из лагеря сирийцев.

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