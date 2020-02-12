Опубликованы кадры допроса предполагаемого хабаровского маньяка

Подозреваемый в жестоких нападениях на женщин в Хабаровске объяснил свои действия попыткой вернуть любимую. Со слов мужчины, после возникшего резонанса она должна была одуматься.

Кадры допроса предполагаемого маньяка, который так и не признал своей вины в содеянном, опубликовали хабаровские правоохранители. Нападавшего на жительниц Индустриального района краевой столицы задержали сегодня.

Установлено, что 5 и 8 февраля он совершил два нападения на женщин, нанеся им тяжелые ножевые ранения. Сейчас обе жертвы проходят курс лечения и восстановления в больнице. Подозреваемый - местный житель 1977-го года рождения. Сейчас следователи устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям.