Опубликованы кадры допроса предполагаемого хабаровского маньяка
Предполагаемый маньяк был задержан сотрудниками правоохранительных органов спустя неделю после первого нападения.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Подозреваемый в жестоких нападениях на женщин в Хабаровске объяснил свои действия попыткой вернуть любимую. Со слов мужчины, после возникшего резонанса она должна была одуматься.
Кадры допроса предполагаемого маньяка, который так и не признал своей вины в содеянном, опубликовали хабаровские правоохранители. Нападавшего на жительниц Индустриального района краевой столицы задержали сегодня.
Установлено, что 5 и 8 февраля он совершил два нападения на женщин, нанеся им тяжелые ножевые ранения. Сейчас обе жертвы проходят курс лечения и восстановления в больнице. Подозреваемый - местный житель 1977-го года рождения. Сейчас следователи устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям.