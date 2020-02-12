Постпред РФ при Евросоюзе рассказал об отношении Москвы к антироссийским санкциям

Россия как и прежде не обсуждает с ЕС судьбу антироссийских санкций и не просит отменить их. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чем не просим», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Чижов подчеркнул, что российская сторона ждет, когда Евросоюз наберется политической воли, чтобы, «подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал». Постпред при этом добавил, что ненормальность нынешней ситуации все более очевидна и все больше наносит вред общим интересам.

Дипломат отметил, что РФ и Евросоюз объединяет не только географическое пространство, но и экономические и политические задачи, а также интересы безопасности перед лицом общих угроз - «от терроризма до нового коронавируса».