Военные медики из РФ оказали помощь 123 сирийцам за прошедшие сутки
В российском Центре по примирению враждующих сторон призвали командиров незаконных формирований сложить оружие и встать на путь деэскалации.
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За прошедшие сутки медиками российского Минобороны в Сирии оказана помощь 123 гражданам в населенном пункте Шадка провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 121 тысяче 777 жителям Сирии.
В арабской республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданскому населению Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков на брифинге.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.