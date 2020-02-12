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На Украине распродают нефтебазы со скидками до 90 процентов

Тамара Астапенкова
00:38 12.02.2020
Согласно опубликованной информации, на аукционе можно приобрести некоторые производственные комплексы.
На Украине распродают нефтебазы со скидками до 90 процентов
© Фото: Stefan SauerZB, Globallookpress

Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз со скидками до 90 процентов. Об этом сообщила пресс-служба государственной системы электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ» на своей странице в Facebook.

«Приватбанк распродает нефтебазы, которые находятся в Кировограде, Харькове, Житомере и Сумской области. Семь нефтебаз со скидками ль 7 до 90 процентов можно приобрести 20 февраля», - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, можно приобрести некоторые производственные комплексы, которые ранее стоили 16 миллионов гривен (655 тысяч долларов), теперь их стартовая цена составляет 4,7 миллиона гривен (192 тысячи долларов). Те нефтебазы, что стоили 10 миллионов гривен (409 тысяч долларов), пойдут с молотка, начиная от миллиона гривен (40 тысяч долларов).  

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