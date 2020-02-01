Безвизовые турпоездки между Россией и КНР приостановлены

Правительство России ограничило безвизовые поездки граждан страны по туристическим путевкам в Китай. Министерству внутренних дел поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз в КНР.

Министерство иностранных дел также получило распоряжение приостановить процедуру выдачи рабочих виз и уведомить об этом Китай, подчеркнув, что меры обоснованы обстоятельствами и носят временный характер.

«ФСБ России поручено с 00 часов 00 минут местного времени 2 февраля 2020 года обеспечить реализацию этого распоряжения», - говорится в распоряжении правительства.

В документе уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и предотвращения распространения коронавируса на территории РФ.