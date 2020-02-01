Киргизия закрыла границу с КНР из-за коронавируса

Киргизия приняла решение закрыть границу с Китаем и прекратить воздушное сообщение с Поднебесной из-за вспышки там нового типа коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Киргизии.

Решение было принято сегодня в ходе заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории страны.

«Киргизия временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение», - цитирует РИА Новости заявление правительственной пресс-службы.

На пунктах пропуска через границу усилены меры безопасности, всех въезжающих в страну осматривают при помощи тепловизоров. Возвращающихся из Китая направляют в карантин для предупреждения распространения смертельной инфекции.

В настоящее время на территории Киргизии не выявлено ни одного инфицированного, сообщают в национальном правительстве. Жертвами коронавируса, о вспышке которого стало известно в декабре прошлого года, стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек.