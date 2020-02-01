МИД РФ прекратит оформление и выдачу виз для граждан Китая

Россия временно приостановит оформление и выдачу рабочих виз для граждан Китая. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

В распоряжении подчеркивается, что упомянутые меры носят временный характер. Оформление и выдачу виз прекратят все консульские учреждения МИД РФ в Китае.

«…уведомить Китайскую Народную Республику о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», - отмечается в документе.

Кроме того, правительство распорядилось приостановить все туристические поездки из РФ в Китай. Такие поездки ранее были предусмотрены соглашением между Россией и Китаем от 29 февраля 2000 года.

Жертвами вспышки коронавируса в Китае уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.