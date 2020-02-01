Врачи озвучили неочевидные симптомы приближающегося инфаркта

Немецкие кардиологи рассказали, почему дискомфорт в ногах может свидетельствовать о приближении инфаркта. По словам медиков, настороженность должны вызывать боли в икрах и вокруг пальцев.

Неприятные ощущения в икрах при ходьбе являются симптомом облитерующего эндартериита или «болезни витрины» (по аналогии с человеком, вынужденным рассматривать витрины, так как часто останавливается при ходьбе). Задуматься об обследовании следует и при болях вокруг пальцев, которые проходят, когда человек встает.

Эти симптомы, пояснили кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в разговоре с focus.de, свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей, хроническом заболевании, ухудшающем кровоснабжение клеток и тканей организма. В случае их появления необходимо как можно скорее обследоваться у кардиолога, чтобы предотвратить инфаркт миокарда.

Ранее врачи назвали способ уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они выяснили, что риск инфарктов и инсультов на 10% может снизить употребление бобовых.