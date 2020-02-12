Мороз и солнце: в Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве

В столичном регионе уже в ближайшие выходные начнется постепенное похолодание. Ночные температуры будут отрицательными. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ожидается, что уже в субботу дневные и ночные температуры будут отрицательными. Оттепель сменится похолоданием.

«Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными - в диапазоне - 2... - 7 градусов, дневные - тоже преимущественно отрицательные. Также москвичей ждет ясная погода в эти дни», - рассказал ТАСС Вильфанд.

Во время оттепели, в течение текущей рабочей недели климатическая норма будет превышена на 8-10 градусов, в выходные - примерно на 6 градусов.

Ранее стало известно, что в столичном регионе установилось рекордно низкое давление, которое не наблюдали коло 50 лет, - 728 миллиметров ртутного столба. Специалисты считают, что это последствия разрушительного урагана Сиара, от которого пострадала вся Европа, затронули центральную Россию.