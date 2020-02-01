Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально распрощалась с Евросоюзом. По случаю Brexit толпы ликующих британцев устроили настоящие праздничные гуляния на улицах Лондона.

Люди собрались на Парламентской площади для участия в мероприятии, организованном антиевропейской кампанией Leave means Leave. Толпа размахивает флагами Union Jack, бьет в барабаны, поет песни и скандирует лозунги в поддержку Brexit.

Присутствуют на площади и недовольные решением покинуть ЕС, но их пока существенно меньше. К слову, внутри страны из-за Brexit сейчас царит очень непростая обстановка: и без того сепаратистски настроенные Шотландия и Северная Ирландия окончательно взбунтовались и всерьез заговорили о желании выйти из состава Соединенного Королевства. К чему могут привести такие настроения - остается только догадываться.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин, в свою очередь, считает, что Brexit может стать для страны «окном возможностей». В то же время дипломат подчеркивает, что Соединенному Королевству будет непросто: государству потребуются новые связи для внедрения в новый миропорядок.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и спустя 47 лет стала первым государством, вышедшим из сообщества.