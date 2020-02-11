Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в тысячу человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек. По данным Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, количество случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Поднебесной превысило 42,6 тысяч человек.

«Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42638, число умерших от болезней составляет 1016, 3996 человек выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений», - информируют китайские медики.

В сообщении также говорится, что в общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один человек скончался), Макао (10 заболевших) и на Тайване (18 заболевших).

На территории материкового Китая самое большое число случаев заражения коронавирусом врачи отметили в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.