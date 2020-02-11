Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В МИД РФ усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле

Ян Брацкий
09:45 11.02.2020
Причиной его отмены могут стать действия Киева по невыполнению «парижского пакета» договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в «нормандском формате».
В МИД РФ усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вопрос о введении в Донбассе миротворческой миссии ООН сейчас не стоит на повестке для «нормандского формата». С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

«В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало», - цитирует РИА Новости заявление Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что ряд западных партнеров отреагировал на российскую резолюцию продвижением собственных концепций, большинство из которых сводятся к силовому возвращению самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины, без предоставления им особого статуса. Это не соответствует минским договоренностям и не устраивает руководство самих республик, напомнил Руденко.

После неоднократных заявлений Киева о необходимости направить на юго-восток Украины миротворцев ООН, подобные инициативы оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что поддерживает введение миссии на Донбассе, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Этот и другие вопросы реализации плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе могли бы стать предметом обсуждения на встрече глав МИД «нормандского формата», однако Россия таких предложений не получала, рассказал замглавы МИД России.

Что касается действий официального Киева по выполнению «парижского пакета» договоренностей и тональности его заявлений, то все это и вовсе ставит под сомнение возможность проведения «нормандского саммита» в апреле, подытожил дипломат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.02.2020, 13:19
В Кремле считают преждевременным говорить о кандидатуре российского посла на Украине
Дата11.02.2020, 09:12
Спуск по склону и стрельба в составе группы: команда ЦВО начала подготовку к конкурсу «Саянский марш»
Дата09.02.2020, 14:01
Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.02.2020, 23:00
Проверен боем: Бондарев оценил использование Су-34 в войсках
Дата10.02.2020, 19:25
С необычного ракурса: как ранее неизвестные фото советских полководцев препятствуют фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Конфликт в Донбассе
09:45 В стране и мире
В МИД РФ усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле
01:08 В стране и мире
Видео
Лавров объяснил, почему Киев отказал в разводе сил по всей линии
04:33 В стране и мире
Украина намерена построить военные базы по стандартам НАТО в Донбассе
10:27 В стране и мире
Видео
СК России завел еще одно дело по факту обстрела жителей Донбасса
02:16 В стране и мире
Видео
«Будет бойня»: легализация ЧВК на Украине на фоне дезертирства из ВСУ может привести к обострению в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:37 В стране и мире
В МИД РФ прокомментировали возможность отмены виз для граждан Грузии
10:35 Армия
Видео
Военнослужащие ведут огонь из минометов: кадры тренировки в Приморье
10:09 В стране и мире
МИД РФ: российская делегация обсудила в Анкаре ситуацию в Сирии
10:08 В стране и мире
СМИ: личные данные 44 тысяч соискателей кредитов «утекли» в Сеть
09:53 В стране и мире
Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в тысячу человек
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Момент взрыва на электроподстанции в Подольске попал на видео
Видео
Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео
«У вас нет разрешения»: пользователям Windows 7 «запретили» выключать компьютер
Видео
Обмотали скотчем и бросили в багаж: грузчики в аэропорту Сочи сломали переноску с собакой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.