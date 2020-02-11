В МИД РФ усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле

Вопрос о введении в Донбассе миротворческой миссии ООН сейчас не стоит на повестке для «нормандского формата». С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

«В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало», - цитирует РИА Новости заявление Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что ряд западных партнеров отреагировал на российскую резолюцию продвижением собственных концепций, большинство из которых сводятся к силовому возвращению самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины, без предоставления им особого статуса. Это не соответствует минским договоренностям и не устраивает руководство самих республик, напомнил Руденко.

После неоднократных заявлений Киева о необходимости направить на юго-восток Украины миротворцев ООН, подобные инициативы оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что поддерживает введение миссии на Донбассе, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Этот и другие вопросы реализации плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе могли бы стать предметом обсуждения на встрече глав МИД «нормандского формата», однако Россия таких предложений не получала, рассказал замглавы МИД России.

Что касается действий официального Киева по выполнению «парижского пакета» договоренностей и тональности его заявлений, то все это и вовсе ставит под сомнение возможность проведения «нормандского саммита» в апреле, подытожил дипломат.