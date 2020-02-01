В Перми первый этаж многоквартирного дома затопило кипятком: видео

В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жильцы были вынуждены спасаться на лестничных клетках соседей с верхних этажей, снимая потоп на видео. На кадрах видно, как быстро прибывает вода, а в помещении скапливается пар.

Коммунальное ЧП произошло в доме на улице Голева в Дзержинском районе города, сообщает «360».

«Прорвало трубу батареи отопления на первом этаже. Батарею перекрыли, вопросы об устранении всех последствий и ремонте УК будет решать в понедельник», - заявили в УК «ЖУК», к которой относится здание.

Аварийный дом был построен в 1973 году и в нем находится хостел «Города». В мини-гостинице сообщили, что порыв водопровода никак не повлиял на их работу.

Авария произошла спустя всего 10 дней после трагедии, когда кипятком затопило другой пермский мини-отель «Карамель». Тогда погибли пятеро его постояльцев, включая маленького ребенка. Владелец «Карамели» арестован до 20 марта.