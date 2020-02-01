В Москве опровергли слухи о закрытии школ на карантин

В департаменте образования Москвы призвали не верить новостям о закрытии столичных школ на карантин. В своих сообщениях СМИ ссылаются на устаревший источник, уточнили в ведомстве.

Ранее распространилась информация о том, что в московских школах из-за большого количества заболевших с 1 по 7 класс объявлен карантин с 4 по 9 февраля.

В комментарии РИА Новости заместитель руководителя департамента Александр Гаврилов пояснил, что СМИ ссылаются на материал одного из изданий, датированный еще февралем 2011 года.