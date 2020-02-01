В Центральную Россию придет резкое похолодание

Зима вернется в центральные области Европейской России к середине следующей рабочей недели. С таким прогнозом выступила заведующая Гидрометцентра Людмила Паршина.

С ее слов, рабочая пятидневка начнется по-весеннему, но уже 4 февраля ударят морозы до минус пяти градусов. Утром пройдет снег и немного потеплеет, до +1 градуса. В ночь на четверг будет еще холоднее, так как столбики термометров опустятся до минус шести-одиннадцати градусов. Днем морозная погода сохранится и до выходных теплее не будет, сообщает РИА Новости.

Плюсовые значения термометры продемонстрируют только в воскресенье, когда воздух прогреется до +1 градуса.