Die Weit: российская экономика выиграла от санкций США

Санкционное давление на Россию со стороны США привело к росту ее экспортных возможностей. К такому выводу пришли аналитики немецкой газеты Die Weit, которые подсчитали объемы поставок российской сырой нефти за границу. Ограничения в отношении Ирана и Венесуэлы только способствовали их росту, отмечают эксперты.

В своем исследовании журналисты опираются на данные Агентства энергетической информации при Минэнергетики США. Согласно отчетам ведомства, Россия в октябре прошлого года вышла на второе место по поставкам нефтепродуктов в США, обойдя Мексику и уступая по этому показателю только Канаде. Кроме того, ноябрьские объемы экспорта и вовсе установили исторический рекорд, составив 19,2 миллиона баррелей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Поставки российской нефти выросли не только на североамериканском, но и на европейском рынках. Так, по данным российской таможенной службы, экспорт сырой нефти в ЕС за 11 месяцев прошлого года прибавил 3,8%.