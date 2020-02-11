В Госдуму внесены поправки о расширении программы «Материнский капитал»

В Государственную думу внесены поправки о расширении программы «Материнский капитал». Ее действие предлагается продлить до конца 2026 года. Предусмотрена также индексация выплат.

Начислять их будут уже на первого ребенка - причем, с 1 января этого года, то есть фактически задним числом. Это сделано для того, чтобы как можно скорее воплотить идею, которую президент Российской Федерации Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию.

Инициативы главы государства поддержала партия «Единая Россия». На первого ребенка собираются выплачивать 466 тысяч рублей, на второго - 617 тысяч рублей.