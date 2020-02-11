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Сильный ветер и рекордно низкое давление: последствия урагана Сиара затронут Россию

Роман Захаров
08:39 11.02.2020
В Европе жертвами шторма уже стали 6 человек, один пропал без вести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Последствия разрушительного урагана Сиара, от которого пострадала вся Европа, затронут и центральную Россию. Уже сегодня в столичном регионе ожидают сильный ветер, дождь с мокрым снегом и рекордно низкое давление, какого не наблюдали уже полвека - 728 миллиметров ртутного столба.

В Европе жертвами шторма уже стали 6 человек, один пропал без вести. Без света и воды остались десятки тысяч домов во Франции, Великобритании, Ирландии и Германии. Ветер сносил все на своем пути: крыши домов, деревья и даже грузовики.

Порывы достигали почти 190 километров в час. Отменены сотни авиарейсов, закрыты железные дороги и крупные автомобильные магистрали. Сейчас спасатели устраняют последствия шторма.

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