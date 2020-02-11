Аптеки проверили на предмет завышения цен на медицинские маски

В России, после того, как в 68-ми регионах зафиксировали завышение цен на медицинские маски, начались аптечные рейды. Их проводят активисты Общероссийского народного фронта. Выяснилось, что в ряде городов маски стали дефицитом. Там, где они есть, их стоимость вызывает много вопросов.

Информацию, полученную в ходе рейдов, народные контролеры заносят в отчетные листы. Затем эти документы направляют в Федеральную антимонопольную службу.

«Всего было проверено 34 аптеки. В 26 из них не оказалось медицинских масок. Самая дешевая маска продается по 5 рублей, а в среднем стоимость масок - 7-10 рублей. Самая дорогая по 23 рубля на штуку», - рассказала региональный координатор ОНФ Мария Медведкова.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, узнав о взлетевших ценах на медицинские маски, потребовал лишать лицензий аптеки, которые наживаются на беспокойстве, связанном со вспышкой коронавируса в Китае.

Поручено проверить и стоимость противовирусных препаратов, которые тоже пользуются большим спросом, поскольку в 37-ми регионах страны превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Как отмечают в Роспотребнадзоре, чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет и взрослые. Преобладает вирус гриппа Б.