Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово, арестована на два месяца

Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово, отправлена под домашний арест на два месяца. Такое решение в отношении Антонины Полодиянцевой принял Домодедовский городской суд Московской области.

Инцидент произошел в минувший четверг на борту воздушного судна авиакомпании S7, которое выполняло рейс Симферополь-Москва. Женщина сообщила о бомбе и стала угрожать взорвать самолет.

Пилоты сообщили о нештатной ситуации на землю и запросили срочную посадку. Лайнер благополучно приземлился и был отбуксирован на отдельную стоянку. Буйную пассажирку встретили сотрудники полиции и спецслужб, после чего допросили. Никакого взрывного устройств при ней не нашли.