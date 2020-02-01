Ле Пен объявила о «крушении» ЕС после Brexit

Лидер французской партии «Национальное объединение» («Национальный фронт» до 2018 года) Марин Ле Пен объявила о начале крушения Европейского Союза после Brexit. По ее словам, организация войдет в историю как «оглушительный провал».

«Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, которого мы желаем и которого желает большинство европейцев. Европейский Союз войдет в историю как оглушительный провал!», - написала Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из Евросоюза. В объединении выразили сожаление о решении Соединенного Королевства, однако добавили, что «уважают этот выбор».