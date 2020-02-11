Трамп рассказал о наличии у США сверхбыстрых ракет

Американский лидер Дональд Трамп заявил о наличии у США сверхбыстрых ракет. По его словам, они способны долететь до цели «в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные». И якобы у Пентагона таких ракет множество, хотя ранее о них известно не было.

Про супероружие Трамп рассказал, выступая перед губернаторами штатов. Необходимость гиперзвуковых ракет он объяснил тем, что они есть у России. О том, насколько важно для Вашингтона догнать Москву на этом направлении, говорит и проект бюджета на 2021 год. Белый дом представил его накануне.

На разработки в области гиперзвука администрация просит выделить больше трех миллиардов долларов. Еще 760 миллионов зарезервированы на противодействие влиянию России в Европе. Наша страна, а также Китай названы в документе главными внешнеполитическими противниками США.