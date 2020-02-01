На старейшей действующей АЭС Украины отключился третий энергоблок

На Ровненской АЭС Украины в ночь на 1 февраля произошло отключение энергоблока №3. Причины произошедшего выясняются.

Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. По состоянию на 4.00 (5.00 по мск) работают энергоблоки №2 и №4, на энергоблоке №1 продолжается плановый ремонт.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории находится в пределах действующих норм и не изменялось», - говорится в сообщении компании «Энергоатом».

Там также добавили, что замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.

Строительство Ровненской АЭС началось в 1973 году, она является второй атомной электростанцией Украины после Чернобыльской АЭС. На Ровненской электростанции впервые начали использовать водо-водяные ядерные реакторы, которые в настоящее время являются единственным типом реакторов на Украине.