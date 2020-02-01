Учительскую оборудовали в туалете одной из школ Красноярского края

Педагоги 41-й школы города Иланский Красноярского края вынуждены ютиться в помещении туалета, где для них оборудована учительская. Там установлен стол с компьютером и принтером, а также небольшой шкаф для ученических тетрадей, которые проверяют тут же.

Других помещений в образовательном учреждении не нашлось. Здание постепенно разрушается и свободные площади в дефиците, сообщает местный телеканал «ТВК Красноярск». Аварийные кабинеты и спортивный зал законсервировали до лучших времен, сейчас строители обследуют кирпичную кладку стен. Сотрудники Следственного комитета также начали свою проверку.

Пока педагоги, чиновники и строители решают, что делать со зданием школы, ее ученики вынуждены заниматься в коридорах и пристройках. Там для них установили парты. Родители от подобной инициатив не в восторге, но другого выхода не видят. Перераспределить учеников по другим школам уже пытались, но безрезультатно.

Сейчас здание тщательно обследуют и вынесут вердикт. Вопрос возможной реконструкции и строительства новых помещений взят на контроль краевого министерства образования. Окончательное решение там должны принять в первом квартале 2020 года.