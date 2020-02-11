Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске
Посадка прошла благополучно. Все пассажиры рейса будут отправлены в пункт назначения резервным бортом.
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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на осведомленный источник.
«Самолет вылетел в 02:45 мск и вернулся в аэропорт Толмачево в 05:30 из-за срабатывания датчика технической неисправности. Посадка прошла благополучно», - приводит информагентство слова собеседника.
Также сообщается, что на борту воздушного судна находилось 132 пассажира. Все они будут отправлены в пункт назначения резервным бортом.