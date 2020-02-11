Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме

Сегодня исполняется 40 лет знаменитой оскороносной мелодраме «Москва слезам не верит». Супруга сценариста киноленты Людмила Кожинова в интервью «Звезде» рассказала о самых противоречивых моментах в создании фильма - съемке постельных сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова. Как оказалось, каждый кадр знаменитой советской кинокартины приходилось отстаивать в жарких спорах.

«Эти сцены подрезали, чтобы они были покороче, чтобы не было особенно видно голых ног. Не в этом смысл фильма, надо делать поскромнее, почище, покороче. Это все утверждал директор студии, очень строго все утверждал. Помню, как я опоздала на просмотр, и мне секретарша говорит - слушай, не входи, там идет ругань по поводу постельных сцен, твое присутствие усложнит ситуацию», - рассказала Кожинова.

Итоговый вариант фильма почти в два с половиной часа впервые показали по телевидению 11 февраля 1980 года. Он стал одним из самых кассовых за всю историю отечественного кинематографа, а в 1981 году кинолента была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.