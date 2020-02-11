В Кабуле у здания университета прогремел взрыв
В МВД Афганистана назвали произошедшее терактом.
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По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва, который прогремел у здания университета в Кабуле. Еще 11 человек получили различные ранения.
Как сообщает 1TV, инцидент произошел возле главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима. По данным телеканала, среди погибших трое военнослужащих ВС Афганистана и двое гражданских лиц.
Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, в свою очередь, назвал произошедшее терактом, который мог устроить террорист-смертник.