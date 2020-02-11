В Кабуле у здания университета прогремел взрыв

По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва, который прогремел у здания университета в Кабуле. Еще 11 человек получили различные ранения.

Как сообщает 1TV, инцидент произошел возле главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима. По данным телеканала, среди погибших трое военнослужащих ВС Афганистана и двое гражданских лиц.

Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, в свою очередь, назвал произошедшее терактом, который мог устроить террорист-смертник.