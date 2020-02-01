В Кремле назвали дату начала эвакуации россиян из Китая

Эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», - заявил Песков.

В целях оперативного вывоза российских граждан будет задействовано 5 самолетов ВКС России. На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Жертвами инфекции уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.