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Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше

Роман Захаров
07:35 11.02.2020
Причина кроется в повышенной концентрации приземного озона в воздухе мегаполисов.
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
© Фото: Martin Siepmann, imagebroker.com, Globallookpress

Ученые провели исследование, благодаря которому удалось установить, почему жители больших городов живут меньше, чем те, кто проживают в маленьких населенных пунктах или деревнях. Результаты проведенной работы были опубликованы в журнале The BMJ.

Как оказалось, причина кроется в повышенной концентрации приземного озона в воздухе мегаполисов. Приземный озон - это основной компонент городского смога. Он представляет смертельную опасность для всего живого.

Нужно подчеркнуть, что пороговые значения содержания этого вещества в воздухе в разных государствах отличаются. Например, в России оно составляют 0,16 миллиграммов на кубометр воздуха, в США - 0,14, в странах ЕС - 0,12, а директива Всемирной организации здравоохранения вообще предписывает 0,10.

Специалисты установили, что приблизительно 80 процентов городского населения постоянно подвержены негативному действию приземного озона. При этом увеличение его концентрации на 0,01 миллиграмма на кубометр даже на один-два дня увеличивает риск преждевременной смерти на 18 процентов.

Авторы исследования отмечают, что атмосферный озон, который часто ощущают люди после грозы, такой опасности для здоровья не представляет.

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