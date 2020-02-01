Лига арабских государств высказалась против «сделки века»

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и высказалась против «сделки века». Решение было принято на экстренном заседании глав МИД межарабского сообщества.

В организации назвали план президента США Дональда Трампа несправедливым.

«Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа», - цитирует РИА Новости заявление главы палестинского внешнеполитического ведомства Рияда аль-Малики на пресс-конференции по итогам заседания.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт со своей стороны пояснил, что решение принято всеми арабскими государствами и сводится к тому, что «сделка века» отвергается.

В итоговом заявлении заседания также уточняется, что предложенный план не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев, нарушает международное право. Стратегическим вариантом решения проблемы, считают в ЛАГ, является план на основе арабской мирной инициативы, принятой на саммите в Бейруте в 2002 году.

Во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил 180-страничный план по «сделке века» - урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Согласно документу, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме Штаты откроют для палестинцев свое посольство. Кроме того, Палестина сможет вдвое увеличить свою территорию.