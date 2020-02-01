Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Помимо прочего, обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере.

В целях оперативного вывоза российских граждан принято решение об их эвакуации при помощи ВКС России. Всего будет задействовано 5 самолетов. На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Эпицентром заражения новым типом коронавируса, о котором власти Китая сообщили в декабре 2019 года, является город Ухань в провинции Хубэй.

Жертвами инфекции уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.