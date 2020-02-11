Цены выросли: поставки овощей из КНР в Приморье приостановлены из-за коронавируса

Поставки овощей из Китая в Приморье приостановлены из-за карантинных требований властей КНР. На фоне распространения коронавируса поставки плодоовощной продукции резко сократились, а местные производители многократно завысили стоимость на помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и другие овощи.

Сейчас китайская сторона требует от поставщиков предоставления сертификата происхождения на всю продукцию и загрузку лишь одного наименования товара в одну машину.

«Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим», - цитирует РИА Новости заявление врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина.

Ранее был открыт проезд через приграничные пункты на которых скопились десятки груженных продовольствием фур. По мнению властей региона, это должно решить проблему дефицита овощей на приморских прилавках. После открытия границы было доставлено около полутора тысяч тонн товара из которого практически все уже продано.

Сейчас оптовики ищут замену китайским поставщикам. Свои услуги предложили производители овощей из Ирана, Израиля, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в многомиллионном китайском городе Ухать провинции Хубэй в декабре прошлого года. По последним данным, жертвами инфекции стали 1016 человек, более 42 тысяч человек числятся в списке инфицированных.