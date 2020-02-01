Минтранс предложил поднять штрафы для водителей автобусов и такси

Штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения для водителей общественного транспорта и такси в России могут увеличиться двукратно. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагает внести Минтранс РФ.

Так, за езду с неисправными тормозами и рулевым управлением штраф может вырасти с 500 до 1 тысячи рублей. За проезд на красный свет предлагается наказывать двумя тыс. рублей штрафа вместо одной. За поворот налево и разворот в неположенном месте придется заплатить 2-3 тыс. рублей.

Если в ДТП, спровоцированном водителем автобуса или такси, будет нанесен легкий вред здоровью человека, виновный заплатит 5-10 тыс. рублей или лишится прав на срок от года до двух лет. Для остальных водителей в аналогичной ситуации Минюст предлагает ввести штраф 2,5-5 тыс. рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет.

Ранее стало известно, что в новой редакции КоАП ужесточат наказание за превышение скорости, систематическое нарушение правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского.