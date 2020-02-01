Палестина отказалась обсуждать «сделку века»

Палестинский лидер Махмуд Аббас исключил любые переговоры с властями Израиля на основе плана урегулирования ближневосточного конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп. Аббас добавил, что «сделка века» полностью им отвергнута, о чем уже сообщили в Вашингтон.

«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки», - заявил Аббас в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ).

Кроме того, вступая на заседании глав МИД ЛАГ, Аббас заявил о прекращении всех взаимоотношений с Израилем и США, в том числе по вопросам безопасности.

«Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности, в свете всех ранее подписанных соглашений и международной законности», - добавил лидер Палестины.

Махмуд Аббас отметил, что никогда не примет такой мирный план, так как, по его мнению он требует отказа от суверенитета над собственными территориями и самоизоляцию Палестины.

«Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, отказались от международных решений, при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений. Я никогда не приму американский мирный план», - подчеркнул он.

В минувший вторник президент США презентовал «сделку века» - план урегулирования палестино-израильского конфликта. Суть инициатив Трампа в создании двух независимых государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

В случае принятия Палестиной мирного плана, глава Белого дома посулил стране многомиллиардные инвестиции и двукратный прирост территорий. В мире идеи президента США восприняли неоднозначно. В Кремле заявили, что тщательно изучат «сделку века».