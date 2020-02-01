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ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая

Ян Брацкий
16:03 01.02.2020
В результате лабораторных исследований удалось установить, что коронавирус крайне неустойчив во внешней среде.
ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая
© Фото: Wang Fei, Globallookpress

Получатели посылок и писем из Китая не могут заразиться из-за них коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В последнее время в адрес организации стали поступать многочисленные обращения с просьбой прокомментировать такую вероятность.

На фоне распространения эпидемии некоторые СМИ стали сообщать о приостановке работы Интернет-сервисов по доставке товаров из Китая.

«Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут», - говорится в сообщении в официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.

Эпицентром заражения новым типом коронавируса, о котором власти Поднебесной сообщили в декабре 2019 года, является город Ухань в провинции Хубэй. Жертвами инфекции уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены в России.

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