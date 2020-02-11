У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Об этом в интервью чилийской радиостанции рассказал родной брат певца. Какие-либо подробности, в том числе пол ребенка, он сообщить отказался. Пока молчит и сам Иглесиас.

Знаменитая пара до последнего держала беременность в секрете. О том, что супружеская чета ждет пополнения стало известно всего лишь две недели назад, когда папарацци запечатлели Анну с большим животом на отдыхе в Майами. Так же скрытно звездное семейство вело себя и три года назад, когда готовилось к появлению на свет двойняшек Николаса и Люси.

Курникова и Иглесиас считаются, не только одной из самых красивых, но и одной из самых прочных пар среди знаменитостей. Они вместе уже 18 лет.