Мишустин и Токаев обсудили взаимодействие двух стран на встрече в Нур-Султане

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие интеграции на постсоветском пространстве Юго-Восточной Азии и двусторонние отношения. Переговоры прошли в рамках первого зарубежного визита Мишустина в должности главы кабмина.

«Это мой первый зарубежный визит и символично, что он проходит в Казахстан... Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения, союзнические, и динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», - сказал премьер-министр на встрече.

Он также передал Токаеву привет от президента России Владимира Путина и напомнил, что главу Казахстана ждут на юбилее Победы в Москве 9 мая. Токаев принял приглашение, отметив, что как сын фронтовика придает большое значение этому празднику.