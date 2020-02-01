Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин и Токаев обсудили взаимодействие двух стран на встрече в Нур-Султане

Анна Касаткина
16:17 01.02.2020
Премьер-министр передал главе Казахстана привет от президента России Владимира Путина и напомнил, что его ждут на юбилее Победы в Москве 9 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Астафьев РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие интеграции на постсоветском пространстве Юго-Восточной Азии и двусторонние отношения. Переговоры прошли в рамках первого зарубежного визита Мишустина в должности главы кабмина.

«Это мой первый зарубежный визит и символично, что он проходит в Казахстан... Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения, союзнические, и динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», - сказал премьер-министр на встрече.

Он также передал Токаеву привет от президента России Владимира Путина и напомнил, что главу Казахстана ждут на юбилее Победы в Москве 9 мая. Токаев принял приглашение, отметив, что как сын фронтовика придает большое значение этому празднику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 14:32
Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Дата01.02.2020, 16:56
Шойгу дал указание создать авиагруппировку для эвакуации россиян из КНР
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:11 В стране и мире
На старейшей действующей АЭС Украины отключился третий энергоблок
16:56 Армия
Шойгу дал указание создать авиагруппировку для эвакуации россиян из КНР
16:51 В стране и мире
Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом
16:44 В стране и мире
Минтранс предложил поднять штрафы для водителей автобусов и такси
16:32 В стране и мире
Палестина отказалась обсуждать «сделку века»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
Видео
Драку полицейских с дебоширом в Новосибирской области сняли на видео
«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»
Видео
Яркий и быстрый: падение метеора на Урале попало на видео
Качество и количество: названы главные принципы правильного сна
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.