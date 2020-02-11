Жизнь после боевиков: как жители сирийской Хамы возвращаются к мирному существованию

Жители провинции Хама в САР рассказали о жизни и восстановлении предприятий в районе после успешного контрнаступления сирийской армии на позиции боевиков. По их словам, обстрелов теперь стало на порядок меньше, люди начали возвращаться в родные места и занялись восстановлением хозяйства.

В провинции вновь заработали ирригационные колеса нории, которые помогают орошать поля более трех тысяч лет. Сельхозугодья очистили от взрывоопасных предметов, открываются автозаправки, частные лавки и даже заводы. Так, вновь заработало предприятие по производству стройматериалов, которое впервые было открыто в 2003 году.

«Но когда здесь появились боевики, то все пошло прахом. Нам пришлось все бросить и уехать отсюда», - рассказал журналистам директор завода Усама Хамуд.

Власти Хамы пообещали обеспечить работой всех желающих - здесь трудятся не только местные жители, но и беженцы из Идлибской зоны деэскалации.

«Прекрасно, что наша армия освобождает все новые и новые территории день за днем. Люди начинают жить нормальной жизнью, начинают строить дома, появляется спрос на нашу продукцию», - добавил Хамуд.

В стране продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и всесторонней помощи гражданам в восстановлении мирной жизни, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. За прошедшие сутки представители Центра выдали нуждающимся в Азьяре в провинции Ракка 250 продовольственных наборов общим весом порядка 900 килограммов.

«Всего с начала процесса проведено свыше 2,3 тысячи гуманитарных акций, вес доставленного груза превысил 3,9 тысячи тонн», - пояснил Боренков.

На территории же Идлибской зоны деэскалации, по его словам, продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. За прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел.