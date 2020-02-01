Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Новой Москве
Информация о жертвах и пострадавших в аварии уточняется.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Заказной автобус, перевозивший детей, попал в массовое ДТП в Новой Москве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
«На 25-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенское произошло ДТП с участием пяти машин, в том числе заказного автобуса с детьми», - сообщил представитель экстренных служб столицы.
В автобусе находилось 12 детей и сопровождающие, уточняет РИА Новости. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.