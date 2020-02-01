Врачи оценили эффективность маски против коронавируса

Вирусологи усомнились в эффективности защитной маски против коронавируса. По мнению специалистов, это далеко не самый лучший способ для борьбы с инфекцией.

По мнению британского доктора Джейк Даннинг, использование хирургической маски актуально только в больнице. При этом, она должна быть правильно надета – плотно прижата к лицу, и часто меняться. Маска, в первую очередь, необходима врачам, занимающимся лечением, и уже инфицированным вирусом, добавляет эксперт.

«Маски необходимо не только правильно носить, но и своевременно утилизировать. Людям, которые обеспокоены передачей инфекционных заболеваний, лучше уделять первостепенное внимание личной гигиене, дыханию и чистоте рук», - цитирует эксперта издание Express.

По последним данным, коронавирусом заражены более 11 тысяч человек, 259 скончались. О вспышке опасного заболевания Китай сообщил в декабре 2019 года. Очаг заражения находится в городе Ухань. Предполагается, что причиной стали змеи или мыши, приобретенные на местном рынке.