Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова

Гибель группы туристов на перевале Дятлова могла быть вызвана употреблением галлюциногенных грибов и, как следствие, неконтролируемым поведением. Такую точку зрения выразил токсиколог и фармаколог Александр Эдигер.

По его мнению, дятловцы покинули свои палатки из-за паники после того, как съели смесь из сушеных лесных грибов, которые используют в народной медицине.

«Они могли узнать от местных жителей, что эта целебная смесь повышает, например, устойчивость к холоду или повышает выносливость организма... Туристы могли заварить чай, добавив немного больше смеси, чем необходимо. И через несколько часов у выпивших этот чай сработал синхронный эффект», - пояснил Эдигер в беседе с KP.RU.

Тяжелая токсическая реакция на центральную нервную систему привела к мощному галлюцинозу, полагает специалист. Эдигер также уточнил, что под действием галлюциногенов срабатывает инстинктивная логика, а потому нормальное поведение туристов под психотропным веществом - спуск к лесу, разведение костра и сбор веток для настила - вполне возможно.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли на склоне горы Холатчахль на Северном Урале 2 февраля 1959 года. Обстоятельства и причины гибели туристов не выяснены до сих пор. Странное поведение членов группы перед смертью породило конспирологические теории. Предлагалось множество различных версий: от прилета НЛО и появления снежного человека до нападения диких животных и беглых заключенных. В прошлом году расследованием загадочных смертей занялась прокуратура Свердловской области. Правоохранители пока не обнародовали результаты проверки.