Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Об этом, в рамках официального визита в Минск, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. При этом он напомнил, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам. Все, что вам нужно, - обратиться к нам», - заявил Помпео.

Обсуждая другие актуальные вопросы экономического сотрудничества Помпео отметил, что странам еще предстоит решить немало вопросов и преодолеть многочисленные преграды, для более легкого вхождения американского бизнеса на белорусский рынок.

«Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал», - считает госсекретарь США.

Рассуждая об успешном сотрудничестве в различных отраслях, заокеанский гость упомянул борьбу с терроризмом и наркотрафиком, и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено.